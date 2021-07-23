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Общество

Оставленные без присмотра дети в Бостери. Нашелся отец мальчиков

За двумя детьми, оставленными без присмотра матерью в комнате частного сектора в Бостери, приехал отец. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Отметим, ранее милиция Иссык-Куля просила помочь в установлении родственников несовершеннолетних детей.

Отец опознал детей по фотографиям в СМИ и приехал в Бостери из Бишкека. Установлена также личность матери несовершеннолетних мальчиков. Ею оказалась 22-летняя Т.П. Ее тоже нашли. Как отметили в УВД, молодая мать не объяснила, почему оставила своих детей без присмотра.

Комиссия по делам детей провела профилактические беседы с женщиной и передала детей родителям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201960/
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