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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 191,4 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 560 тысяч 205 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 191 миллион 963 тысячи 692 человека. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 226 тысяч 806), Индии (31 миллион 216 тысяч 337), Бразилии (19 миллионов 473 тысячи 954), Франции (5 миллионов 973 тысячи 912), России (5 миллионов 955 тысяч 809), Турции (5 миллионов 554 тысячи 317), Великобритании (5 миллионов 586 тысяч 716), Аргентине (4 миллиона 798 тысяч 851), Колумбии (4 миллиона 679 тысяч 994), Италии (4 миллиона 297 тысяч 337), Испании (4 миллиона 219 тысяч 723) и Германии (3 миллиона 756 тысяч 497).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 126 тысяч 555. За последние сутки показатель вырос на 12 тысяч 162 человека. В том числе в США всего скончались 609 тысяч 862 человека, Бразилии — 545 тысяч 604, Индии — 418 тысяч 480, Мексике — 237 тысяч 207, Великобритании — 129 тысяч 182, Италии — 127 тысяч 905 и России — 148 тысяч 229.

В Кыргызстане зарегистрировали 152 тысячи 709 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 568 тысяч 915, Узбекистане — 121 тысяча 329, Таджикистане — 14 тысяч 291.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201763/
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