Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор

Мужчина с голым торсом на фото с Садыром Жапаровым на городском пляже Чолпон-Аты оказался одним из спонсоров президентской кампании. Об этом сообщает издание Factcheck.kg.

На днях в соцсетях появилась фотография президента Садыра Жапарова с отдыхающими на берегу озера Иссык-Куль. На фотографии можно увидеть мужчину с голым торсом и женщину с ребенком. Многие пользователи оставили комментарии о том, что это характеризует президента как простого политика, который может отдыхать вместе с народом. Фото мужчины сразу стало популярным мемом.

Стало известно, что на снимке рядом с главой государства некий Нурбек Калмурзаев. Он финансировал предвыборную гонку Садыра Жапарова, сообщают пользователи соцсетей.

Нурбек Калмурзаев, по данным ЦИК, внес в избирательный фонд Садыра Жапарова самое крупное добровольное пожертвование во время президентских выборов в январе 2021 года — 6,6 миллиона сомов.

Калмурзаев занимается бизнесом и является владельцем ресторана «Баястан», расположенного при въезде в Ош на территории Кара-Суйского района.

В профиле Нурбека Калмурзаева на главной фотографии можно увидеть рамку с поддержкой Садыра Жапарова. Он также указал, что является супругом Назизы Тениевой. Она тоже есть на фото с пляжа — женщина с ребенком рядом с президентом.