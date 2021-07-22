Для зараженных COVID-19 свободны 517 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 517 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 22 июля:

Национальный хирургический центр — 20;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;

Клинический родильный дом № 2 — 23;

Городская клиническая больница № 1 — 47;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 30;

Национальный центр онкологии и гематологии — 33;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 10;

Республиканский центр наркологии — 34;

Военный госпиталь — 19;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 145;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 45;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 57;

Национальный центр охраны материнства и детства — 12;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 22.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.