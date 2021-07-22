Для зараженных COVID-19 свободны 517 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 517 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 22 июля:
- Национальный хирургический центр — 20;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
- Клинический родильный дом № 2 — 23;
- Городская клиническая больница № 1 — 47;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 30;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 33;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 10;
- Республиканский центр наркологии — 34;
- Военный госпиталь — 19;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 145;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 45;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 57;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 12;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 22.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.