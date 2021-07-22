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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 517 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 517 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 22 июля:

  • Национальный хирургический центр — 20;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
  • Клинический родильный дом № 2 — 23;
  • Городская клиническая больница № 1 — 47;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 30;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 33;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 10;
  • Республиканский центр наркологии — 34;
  • Военный госпиталь — 19;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 145;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 45;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 57;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 12;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 22.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201739/
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22 июля, четверг
09:48
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