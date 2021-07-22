В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 29 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 15 случаев, Баткенской области — шесть, Чуйской — четыре, Иссык-Кульской и Таласской — по два.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны восемь медработников, из домашней изоляции — 27.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 267, из которых выздоровели 5 тысяч 499 человек.