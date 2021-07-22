В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 365 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 16 тысяч 9 пациентов, в больницах — 4 тысячи 356. В том числе 226 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 224 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 850 человек (или 65,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 56 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 837 пациентов, из них в Бишкеке — 1 тысяча 303, Оше — 95, Чуйской области — 155, Ошской — 35, Таласской — 13, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 95, Баткенской — 93.

С начала марта 2020 года выздоровели 130 тысяч 742 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.