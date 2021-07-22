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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 12 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 12 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали шесть летальных случаев, в Чуйской области — четыре, Нарынской и Баткенской — по одному.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 217 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201733/
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