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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 1 169 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 153 878

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 169 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 760 случаев, Оше — 13, Чуйской области — 132, Ошской — 31, Таласской — 12, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 52, Джалал-Абадской — 76, Баткенской — 76.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 153 тысячи 878 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201732/
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