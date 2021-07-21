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Общество
Сюжет: COVID-19

Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин и мы все вернемся в самое начало», — отметил он на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Тедрос Гебрейесус добавил, что его часто спрашивают, когда закончится пандемия.

По его словам, причина, по которой мир не может положить конец пандемии, — «отсутствие реальных политических обязательств».

«Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», — добавил он.

По его словам, вакцинация 70 процентов населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию коронавируса, но и позволит перезапустить мировую экономику.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201706/
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