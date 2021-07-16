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Общество

Каждый третий россиянин хочет отправиться в космос. Результаты опроса

Почти треть опрошенных россиян заявили, что хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Почти треть наших соотечественников (30 процентов) хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию, 34 процентов хотели бы совершить полет на реактивных самолетах в стратосферу, 33 процентов — пройти космические тренировки на тренажерах в Звездном городке, 43 процента хотели бы поехать в тур на космодромы Байконур и Восточный», — приводит результаты исследования РИА Новости.

Уточняется, что 29 процентов участников исследования считают, что основным направлением развития должны стать военно-космические программы, в том числе военные спутники, а 18 процентов опрошенных — освоение Луны и Марса.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 8 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1 тысяча 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201428/
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