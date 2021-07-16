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Общество
Сюжет: COVID-19

В больнице Оша открыли мемориальную доску в память врача, умершего от COVID-19

На здании Ошской межобластной объединенной клинической больницы открыли мемориальную доску в память о заслуженном враче, заместителе директора лечебного заведения Темиркан Жарматовой. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в торжественной церемонии открытия приняли участие глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев, коллеги, родственники, представители местной власти.

Коллеги отметили, что Темиркан Жарматова пользовалась большим авторитетом, была отличным менеджером. Свои должностные полномочия исполняла добросовестно, на высоком профессиональном уровне.

«Темиркан Досатовна внесла свой личный вклад, знания и опыт в общую борьбу с новой эпидемией — коронавирусной инфекцией. Несмотря на угрозу для своего здоровья, она всегда была на передовой и являлась примером для остальных. До конца своих дней Темиркан Досатовна всегда была готова протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждался», — отметили в ведомстве.

Темиркан Жарматова ушла из жизни 16 июля 2020 года на 65-м году жизни в результате осложнений коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201418/
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16 июля, пятница
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