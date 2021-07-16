В больнице Оша открыли мемориальную доску в память врача, умершего от COVID-19

На здании Ошской межобластной объединенной клинической больницы открыли мемориальную доску в память о заслуженном враче, заместителе директора лечебного заведения Темиркан Жарматовой. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.
По его данным, в торжественной церемонии открытия приняли участие глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев, коллеги, родственники, представители местной власти.
«Темиркан Досатовна внесла свой личный вклад, знания и опыт в общую борьбу с новой эпидемией — коронавирусной инфекцией. Несмотря на угрозу для своего здоровья, она всегда была на передовой и являлась примером для остальных. До конца своих дней Темиркан Досатовна всегда была готова протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждался», — отметили в ведомстве.
Темиркан Жарматова ушла из жизни 16 июля 2020 года на 65-м году жизни в результате осложнений коронавирусной инфекции.