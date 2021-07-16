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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В СИЗО ГКНБ массово болеют подследственные

В СИЗО ГКНБ большинство подследственных заражены коронавирусом, среди них есть тяжелобольные. Об этом 24.kg сообщили адвокаты и близкие содержащихся в изоляторе.  

Информацию также подтвердили в пресс-центре ведомства. Но отметили, что всех зараженных перевели в больницу.

Как стало известно 24.kg, речь идет о кардиологической частной клинике «Бикард».

Отметим, на лечении там находятся экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев, бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов, экс-глава ГП «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков. Второй месяц в «Бикарде» лечится и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201388/
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