Третья волна COVID-19. В СИЗО ГКНБ массово болеют подследственные

В СИЗО ГКНБ большинство подследственных заражены коронавирусом, среди них есть тяжелобольные. Об этом 24.kg сообщили адвокаты и близкие содержащихся в изоляторе.

Информацию также подтвердили в пресс-центре ведомства. Но отметили, что всех зараженных перевели в больницу.

Как стало известно 24.kg, речь идет о кардиологической частной клинике «Бикард».

Отметим, на лечении там находятся экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев, бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов, экс-глава ГП «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков. Второй месяц в «Бикарде» лечится и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.