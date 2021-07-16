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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 188,8 миллиона, умерли более 4 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 572 тысячи 277 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 188 миллионов 886 тысяч 274 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 975 тысяч 642), Индии (30 миллионов 987 тысяч 880), Бразилии (19 миллионов 262 тысячи 518), Франции (5 миллионов 895 тысяч 453), России (5 миллионов 810 тысяч 335), Турции (5 миллионов 507 тысяч 455), Великобритании (5 миллионов 301 тысяча 296), Аргентине (4 миллиона 719 тысяч 952), Колумбии (4 миллиона 583 тысячи 442), Италии (4 миллиона 278 тысяч 319), Испании (4 миллиона 69 тысяч 162) и Германии (3 миллиона 748 тысяч 379).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 66 тысяч 19. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 488 человек. В том числе в США всего скончались 608 тысяч 398 человек, Бразилии — 538 тысяч 942, Индии — 411 тысяч 989, Мексике — 235 тысяч 740, Великобритании — 128 тысяч 864, Италии — 127 тысяч 840 и России — 143 тысячи 657.

В Кыргызстане зарегистрировали 146 тысяч 292 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 536 тысяч 89, Узбекистане — 117 тысяч 902, Таджикистане — 14 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201354/
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