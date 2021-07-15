Трагедия в Аксы. Сын Камчыбека Ташиева передал семье погибших 500 тысяч сомов

Сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас передал 500 тысяч сомов семье погибших во время чрезвычайной ситуации в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

Уточняется, что он пришел на поминки по погибшим как депутат Джалал-Абадского горкенеша.

«Я — сын Камчыбека Кыдыршаевича Ташиева, зовут меня Тай-Мурас. Сам я проживаю в Джалал-Абаде. Мы услышали о трагедии и всей семьей, посовещавшись, решили помочь вашей семье. Сам он не смог приехать, отправил меня. Вот тут 500 тысяч сомов на расходы ваши, помощь вашей семье. Примите соболезнования. Отец сам не смог приехать, дай Бог, через пару дней сам приедет», — сказал Тай-Мурас Ташиев.

Напомним, 13 июля в сельском округе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области селевой поток унес восемь человек. Шесть из них — члены одной семьи.