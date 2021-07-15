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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. В Нарынской области привито около 10 тысяч человек

В Нарынской области на 15 июля вакцину от коронавирусной инфекции получили 9 тысяч 823 местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, из них первую дозу получили 5 тысяч 447 человек, вторую — 4 тысячи 376 человек.

Уточняется, что среди привитых 1 тысяча 318 — медики, 1 тысяча 94 — работники образовательных учреждений, 157 — сотрудники силовых структур, 325 — госслужащие, 517 — люди старше 65 лет и другие.

Сообщается, что в регионе развернуто 38 временных прививочных пунктов. Они находятся в медицинских и образовательных учреждениях, а также культурно-спортивных комплексах. В этих пунктах и мобильных группах задействовано 185 медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201279/
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