В Центре общеврачебной практики Токмака отремонтировали инфекционное отделение

В Токмакском центре общеврачебной практики завершили ремонт инфекционного отделения. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, отделение отремонтировано в рамках «Экстренного проекта Всемирного банка по СOVID-19» на общую сумму 8 миллионов 12 тысяч 921 сом.

«Отремонтированы изоляторы, проведены отделочные работы внутри помещений. Заменены окна, двери, канализационные и водопроводные трубы, отопительные батареи, а также электрические провода, установлены новые душевые кабины и санузлы в палатах», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по проекту Всемирного банка закупается дорогостоящее оборудование, необходимое для лечения ковидных пациентов: аппарат ИВЛ, аппарат высокопоточной кислородной терапии, аппарат BPAP, мобильный рентген-аппарат, а также УЗИ-аппарат и прикроватные мониторы.

Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что отремонтированное инфекционное отделение при необходимости тоже будет задействовано для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

На сегодня, по его словам, мест достаточно. Он напомнил, что ранее в областном центре за счет бюджета капитально отремонтировали старое здание Центра семейной медицины. Сейчас оно функционирует как ковидный стационар на 216 коек.

В МЗиСР добавили, что в рамках «Экстренного проекта по COVID-19» отобраны девять организаций здравоохранения для проведения текущих ремонтных работ.