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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинировать подростков от COVID-19 в России планируют начать до 20 сентября

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Об этом РИА Новости сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он напомнил, что в Москве 5 июля на базе двух больниц началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

«У двух детей была температура 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — сказал Александр Гинцбург.

Глава центра добавил, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201035/
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