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Происшествия

В РФ в ДТП с участием кыргызстанца погиб первый испытатель вакцины «Спутник V»

В России в ДТП с участием кыргызстанца погиб первый испытатель вакцины «Спутник V» Константин Захаров, сообщают СМИ.

Аварийно-спасательной службы Ленинградской области РФ
Фото Аварийно-спасательной службы Ленинградской области РФ

Трагедия произошла 11 июля на трассе Саперное — Мельниково — Кузнечное в Ленинградской области. Грузовик MAN с полуприцепом, которым управлял 32-летний гражданин Кыргызстана, выехал на встречную полосу и врезался в Audi Q7. Глава совета директоров медицинской исследовательской организации «Эскеллена» Константин Захаров погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Во время движения по трассе ему навстречу ехал МАN, у которого при приближении к автомобилю Константина взорвалось левое колесо. В результате большегруз вынесло на полосу встречного движения. Видимо, Константин пытался маневрировать, но МАN въехал ему в водительскую дверь и в стойку. Константин получил смертельные травмы и скончался на месте», — рассказали журналистам друзья погибшего.

Проверка всех обстоятельств трагедии продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336116/
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