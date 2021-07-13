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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Ни один турист, прибывший в Кыргызстан, не заболел

Ни один турист, прибывший с начала лета в Кыргызстан, не заболел коронавирусом. Об этом 24.kg сообщила замдиректора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыял Кенжематова.

По ее словам, в секторе туризма ситуация стабильная. «За полгода 2021-го Кыргызстан, по нашим подсчетам, посетило около миллиона туристов. В основном едут из Узбекистана, Казахстана и России. Есть также гости из Европы, Скандинавского полуострова, арабских стран, Японии и Индии. Они отдыхают не только на побережье озера Иссык-Куль, но и занимаются трекингом, рекреацией, в том числе в условиях высокогорья, а также альпинизмом, едут на кумысолечение, в конные туры, любоваться природой Кыргызстана. Отмечу, что мы берем за основу классификацию ЮНВТО (Всемирная туристская организация), поэтому официальная статистика Нацстаткома немного отличается», — пояснила Кыял Кенжематова.

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Она отметила, что приняты и внедрены алгоритмы для турсектора в целях недопущения распространения COVID-19. Согласно им, все курортно-рекреационные учреждения обязаны соблюдать санитарные нормы и правила (ношение масок, социальная дистанция, наличие антисептических средств).

На сегодня 44 курортно-рекреационных объекта в Иссык-Кульской области прошли проверки и обучение по работе в новых условиях. На учете для проверок и обследований стоят 125 взрослых оздоровительных учреждений, 15 детских лагерей и центров отдыха, а также 110 гостевых домов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200957/
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