Минздрав: Завышение цен на лекарства для лечения COVID-19 не зарегистрировано

Завышение цен на лекарства от коронавирусной инфекции со стороны фармацевтических компаний не зафиксировано. Об этом сообщил пресс-центр Минздравсоцразвития.

По его данным, департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗиСР на постоянной основе дважды в неделю проводит мониторинг цен на препараты, включенные в перечень лекарственных средств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. В него входит 69 наименований: это антикоагулянты, антиагреганты, гемостатики, фибринолитики, антибиотики, жаропонижающие, антисекреторные, противорвотные, противодиарейные, противогрибковые, противокашлевые, иммуноглобулины, отхаркивающие, гормональные, адреномиметики, антигистаминные, регуляторы водно-электролитного баланса, обезболивающие.

Результаты мониторинга показывают, что цены на лекарственные препараты в целом сохраняют стабильность.

В ведомстве добавили, что в 2021 году четыре фармацевтические компании за необоснованное завышение цен в период чрезвычайной ситуации в стране по итогам проверки оштрафовали на общую сумму 112 тысяч сомов.

В рамках работы по сдерживанию цен на лекарственные средства и медицинские изделия между департаментом и Фармацевтическим союзом Кыргызстана подписан меморандум о сдерживании цен на лекарственные средства и медицинские изделия.