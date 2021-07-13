Ученые Израиля развенчали миф о массовом заражении COVID-19 от летучих мышей

Израильские ученые из лаборатории по изучению летучих мышей при университете Тель-Авива выяснили, что версия о заражении коронавирусом от рукокрылых является вымыслом. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно одной из наиболее распространенных версий, коронавирусом китайцы могли заразиться от употребления в пищу мяса летучих мышей на рынке в Ухане или обновленные вирусы были протестированы на летучих мышах в одной из секретных биологических лабораторий.

«Это та же навязчивая идея, что и теория мирового еврейского заговора. И то, как научное сообщество поддержало эту идею, просто возмутительно. Популяции летучих мышей по всему миру, особенно в Китае, нанесли огромный ущерб. Вокруг летучих мышей всегда присутствовала человеческая антипатия», — сказала Майя Вайнберг, докторант Тель-Авивского университета, специализирующаяся на летучих мышах, в интервью The Media Line.

Ученые университета Тель-Авива доказали, что зараженные вирусом летучие мыши сохраняют социальную дистанцию ​​и не взаимодействуют с другими рукокрылыми в своей популяции, согласно исследованию, проведенному доктором Келси Морено.

В частности, исследователи наблюдали две колонии летучих мышей. Одна из них жила в вольере, другая — в естественных условиях.

Ученые вводили нескольким летучим мышам в каждой группе специальный белок, который имитирует вирусную инфекцию и вызывает иммунный ответ и, как следствие, появление симптомов. Чипы были имплантированы зараженным летучим мышам для отслеживания перемещений летучих мышей, поэтому результаты наблюдений можно считать вполне достоверными.

«Мы были очень удивлены, увидев, что инфицированные летучие мыши старательно дистанцируются от других мышей в своей колонии. Мы думали, что, наоборот, они будут пытаться затеряться в колонии, в то время как другие летучие мыши будут пытаться изгнать их и дистанцироваться от них. Но оказалось, что дистанцироваться пытаются сами зараженные мыши. Это очень нетипичное поведение стадных животных, которые повинуются инстинкту, скрывать свою болезнь от остальных», — сказала Майя Вайнберг.

По мнению ученых, нет оснований винить в пандемии летучих мышей.