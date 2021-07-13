В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 19 тысяч 289 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 14 тысяч 702 пациента, в больницах — 4 тысячи 587. В том числе 219 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 332 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 946 человек (или 64,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 70 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 923 пациента, из них в Бишкеке — 526, Оше — 83, Чуйской области — 117, Ошской — 46, Таласской — 20, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 50, Баткенской — 59.

С начала марта 2020 года выздоровели 119 тысяч 694 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.