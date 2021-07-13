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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 1 292 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 142 270

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 292 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 720 случаев, Оше — 38, Чуйской области — 196, Ошской — 31, Таласской — 16, Нарынской — 23, Иссык-Кульской — 49, Джалал-Абадской — 101, Баткенской — 118.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 142 тысячи 270 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 0,9, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200888/
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