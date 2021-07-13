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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 187,2 миллиона, умерли более 4 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 474 тысячи 239 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 187 миллионов 230 тысяч 5 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 886 тысяч 515), Индии (30 миллионов 874 тысячи 376), Бразилии (19 миллионов 106 тысяч 971), Франции (5 миллионов 875 тысяч 987), России (5 миллионов 738 тысяч), Турции (5 миллионов 465 тысяч 94), Великобритании (5 миллионов 173 тысячи 972), Аргентине (4 миллиона 662 тысячи 937), Колумбии (4 миллиона 530 тысяч 610), Италии (4 миллиона 272 тысячи 163), Испании (3 миллиона 971 тысяча 124) и Германии (3 миллиона 744 тысячи 285).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 38 тысяч 806. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 68 человек. В том числе в США всего скончались 607 тысяч 390 человек, Бразилии — 534 тысячи 233, Индии — 408 тысяч 764, Мексике — 235 тысяч 58, Великобритании — 128 тысяч 697, Италии — 127 тысяч 788 и России — 141 тысяча 335.

В Кыргызстане зарегистрировали 142 тысячи 270 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 516 тысяч 624, Узбекистане — 116 тысяч 421, Таджикистане — 13 тысяч 868.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200886/
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