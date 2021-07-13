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Общество

Вакцинация. Свердловский акимиат Бишкека объявил конкурс на лучший видеоролик

Свердловский акимиат столицы объявил онлайн-конкурс на лучший видеоролик о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, для участия в конкурсе необходимо подписаться на страницу администрации в Facebook.

«В конкурсе может принять участие любой желающий. Ролики принимаются вложением в личные сообщения на WhatsApp: 0700600634 и публикуются на странице Свердловской районной администрации в Facebook», — отметили в мэрии.

Конкурс продлится до 16 июля. Победители будут определены путем подсчета голосов (лайков). Для них предусмотрены призы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200841/
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