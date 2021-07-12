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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободно 227 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 227 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, свободные места на 12 июля:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница − 3;
  • Клинический родильный дом № 2 — 9;
  • Городская клиническая больница № 1 — 21;
  • Городская клиническая больница № 6 — 1;
  • Чуйская областная объединенная больница — 5;
  • Национальный госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны — 10;
  • Национальный центр онкологии — 8;
  • Мобильный госпиталь — 5;
  • Республиканский центр наркологии — 10;
  • Военный госпиталь − 5;
  • Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения − 53;
  • Национальный госпиталь, нейрокорпус — 10;
  • Суворовское училище — 39;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 17;
  • Национальный центр фтизиатрии КГМА — 31.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 140 тысяч 978 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200813/
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