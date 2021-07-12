Для зараженных COVID-19 свободно 227 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 227 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, свободные места на 12 июля:

Республиканская клиническая инфекционная больница − 3;

Клинический родильный дом № 2 — 9;

Городская клиническая больница № 1 — 21;

Городская клиническая больница № 6 — 1;

Чуйская областная объединенная больница — 5;

Национальный госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны — 10;

Национальный центр онкологии — 8;

Мобильный госпиталь — 5;

Республиканский центр наркологии — 10;

Военный госпиталь − 5;

Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения − 53;

Национальный госпиталь, нейрокорпус — 10;

Суворовское училище — 39;

Национальный центр охраны материнства и детства — 17;

Национальный центр фтизиатрии КГМА — 31.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 140 тысяч 978 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.