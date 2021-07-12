Для зараженных COVID-19 свободно 227 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 227 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, свободные места на 12 июля:
- Республиканская клиническая инфекционная больница − 3;
- Клинический родильный дом № 2 — 9;
- Городская клиническая больница № 1 — 21;
- Городская клиническая больница № 6 — 1;
- Чуйская областная объединенная больница — 5;
- Национальный госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны — 10;
- Национальный центр онкологии — 8;
- Мобильный госпиталь — 5;
- Республиканский центр наркологии — 10;
- Военный госпиталь − 5;
- Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения − 53;
- Национальный госпиталь, нейрокорпус — 10;
- Суворовское училище — 39;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 17;
- Национальный центр фтизиатрии КГМА — 31.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 140 тысяч 978 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.