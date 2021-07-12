В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 18 тысяч 934 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 14 тысяч 240 пациентов, в больницах — 4 тысячи 694. В том числе 221 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 358 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 3 тысяч 31 человека (или 64,5 процента) — оценивают как средней тяжести, 84 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 763 пациента, из них в Бишкеке — 412, Оше — 24, Чуйской области — 130, Ошской — 40, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 72, Баткенской — 50.

С начала марта 2020 года выздоровел 118 тысяч 771 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.