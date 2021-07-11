Низкая явка и масса нарушений. Как проходят повторные выборы в столице

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 14.00 явка избирателей составила 17,06 процента.

На мандаты претендуют 2 тысячи 216 кандидатов из 32 партий. Больше всего в Бишкеке — 1 тысяча 258, Оше — 616 и Токмаке — 342. Для того чтобы попасть в горкенеш, партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Всего в повторных выборах принимают участие 32 политические организации. В столице баллотируется 18 партий.

Журналист 24.kg посетила избирательные участки столицы.

На избирательном участке № 1325 зарегистрированы 2 тысячи 144 избирателей. На 12.30 проголосовали лишь 197 человек. Вне помещения из 41 человек проголосовали 35.

Председатель избирательной комиссии Наргиза Базарбаева явкой довольна. Она говорит, что, несмотря на жару, пандемию и летние каникулы, граждане проявили активность выше, чем ожидалось.

На участке присутствует четыре наблюдателя из разных партий. Пока они нарушений не выявили.

На избирательном участке № 1215 в здании Центральной детской музыкальной школы имени Шубина избиратели так же пассивны.

На этом участке зарегистрированы 1 тысяча 521 гражданин. На время обеда из них проголосовали только 123 человека. Со стороны наблюдателей замечаний не было.

Нарушений на 14.00 не выявили и в УИК № 1328, расположенной в школе-гимназии № 67 Свердловского района.

Здесь также отметили низкую явку.

«На данный момент проголосовали 191 человек из 1 тысячи 718 зарегистрированных на участке. Это очень мало. У нас в самое активное время приходило по 500-600 человек», — рассказала председатель избирательной комиссии Сайран Жакиенова.