Низкая явка и масса нарушений. Как проходят повторные выборы в столице

В Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 14.00 явка избирателей составила 17,06 процента.
На мандаты претендуют 2 тысячи 216 кандидатов из 32 партий. Больше всего в Бишкеке — 1 тысяча 258, Оше — 616 и Токмаке — 342. Для того чтобы попасть в горкенеш, партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Всего в повторных выборах принимают участие 32 политические организации. В столице баллотируется 18 партий.
Журналист 24.kg посетила избирательные участки столицы.
Председатель избирательной комиссии Наргиза Базарбаева явкой довольна. Она говорит, что, несмотря на жару, пандемию и летние каникулы, граждане проявили активность выше, чем ожидалось.
На участке присутствует четыре наблюдателя из разных партий. Пока они нарушений не выявили.
На этом участке зарегистрированы 1 тысяча 521 гражданин. На время обеда из них проголосовали только 123 человека. Со стороны наблюдателей замечаний не было.
Здесь также отметили низкую явку.
подвоза, подкупа избирателей.