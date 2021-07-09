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Общество
Сюжет: COVID-19

Запись на вакцинацию от COVID-19 в режиме онлайн станет доступна и в регионах

Онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 вскоре станет доступна и в регионах. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По их данным, система электронной записи работает в штатном режиме. Улучшение сервиса ведется регулярно на основе обратной связи.

«Сейчас проходит обучение волонтеров, которые будут помогать тем, кто не может самостоятельно записаться. Также можно обратиться за записью на вакцинацию через столичную службу 118», — отметили в ведомстве.

Напомним, онлайн-запись на получение прививки от коронавируса действует пока только в пилотном режиме в нескольких поликлиниках Бишкека. Ранее пользователи соцсетей жаловались на проблемы.

Кыргызстан ждет поставку 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200390/
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