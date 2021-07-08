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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Перестрелка на границе. Ситуация в приграничных селах стабильная

Ситуация в ближайших селах на кыргызско-таджикской границе Лейлекского района Баткенской области стабильная. Об этом 24.kg сообщил глава айыльного округа Сумбула Эмиль Жороев.

По его словам, перестрелка между пограничниками двух стран произошла на границе в горной местности.

«Граница очень далеко от села Кок-Таш в местности Гош-Джайлоо, где-то два часа езды, за горами. Поэтому перестрелки не было слышно. Туда только до половины пути можно добраться на машине, далее пешком или на лошади. На границе находится блокпост, и наши военные круглосуточно проводят патрулирование», — рассказал Эмиль Жороев.

По его словам, пока в село не привезли раненых.

«Известно, что проводятся переговоры. Про раненых нет информации. В селе Кок-Таш есть ФАП, но туда еще никого не привезли», — сообщил глава айыльного округа.

Сегодня примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. 

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.

Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200385/
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