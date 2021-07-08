В Кыргызстане завершили строительство четырех школ из планируемых 27

Реализация проекта «Строительство 27 государственных школ», финансируемого из кредитных средств Саудовского фонда развития, ведется по плану. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.

По ее данным, на сегодня завершено строительство четырех школ. Эта школа на 150 ученических мест в селе Бугучу Нарынской области, две школы в селах Маданият и Чек-Абад Ошской области и одна в селе Кызыл-Ата Джалал-Абадской области.

Отметим, что учебные учреждения возводятся во всех регионах страны. Они позволят обеспечить более 15 тысяч ученических мест.

Так, в Бишкеке строятся три школы, в Оше — одна, в Ошской области — пять объектов образования, в Чуйской — четыре, в Иссык-кульской, Джалал-Абадской, Нарынской, Баткенской областях — по три, и две школы в Таласской области.

Все 27 объектов образования планируется завершить до конца года.

Общая сметная стоимость объектов по тендеру составляет $25 миллионов 747 тысяч 542. Из них со стороны фонда профинансировано $13 миллионов 640 тысяч.

Подрядными организациями выполнен объем работ и освоено более $15 миллионов.