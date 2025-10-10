09:45
Кредит $50 миллионов выделяет Саудовский фонд на строительство школ в КР

Глава Минфина Кыргызстана Алмаз Бакетаев провел встречу с генеральным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдурахман Аль-Маршадом.

Как отмечает пресс-служба ведомства, стороны подписали кредитное соглашение по проекту «Строительство государственных школ (фаза 2)» на сумму $50 миллионов. Средства направят на строительство современных школ, соответствующих международным стандартам.

Согласно договоренностям, в КР построят:

  • 5 новых школ и 7 дополнительных корпусов в Бишкеке;
  • 2 школы в Чуйской области.

Они рассчитаны на 150 — 1 тысячу учеников.

Алмаз Бакетаев и Султан Абдурахман Аль-Маршад также обсудили реализацию действующих проектов, поддерживаемых Саудовским фондом, и отметили их вклад в развитие социальной и экономической инфраструктуры страны. Рассмотрены перспективы новых инициатив, направленных на устойчивое развитие КР.
