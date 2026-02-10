Соглашение по проекту «Строительство государственных школ» ратифицировано

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон о ратификации кредитного соглашения между КР и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ (фаза II)», подписанного 9 октября 2025 года в Бишкеке.

Закон принят Жогорку Кенешем 29 января 2026 года.

Соглашение заключено в целях привлечения льготных кредитных средств Саудовского фонда развития.

Кредит предоставляется на благоприятных финансовых условиях сроком на 25 лет, включая 5-летний льготный период, под процентную ставку 1,5 процента годовых. Кредитные средства предоставляются в долларах США.

Документом предусматривается финансирование реализации проекта «Строительство государственных школ» фаза-2», направленного на расширение и обновление государственной образовательной инфраструктуры, ликвидацию дефицита ученических мест и создание надлежащих условий для получения качественного общего образования.

В рамках проекта планируется строительство пяти новых общеобразовательных школ и семи дополнительных учебных корпусов к действующим школам в Бишкеке, а также двух новых школ в Чуйской области общей проектной вместимостью от 150 до 1 тысячи ученических мест.