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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстане выросла смертность среди людей с сердечными болезнями

В Кыргызстане с начала пандемии коронавируса на 19 процентов вырос уровень смертности среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом на брифинге сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Акбай Сарыбаев.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по смертности, и их уровень с момента начала распространения коронавирусной инфекции увеличился в 2020 году более чем на 19 процентов по сравнению с 2019 и 2018 годами.

Наличие заболеваний сердца у кыргызстанцев, заразившихся COVID-19, приводит к более тяжелому течению болезни и оказывает как повреждающее действие на сердце, так и обострение имеющихся хронических сердечных заболеваний, которые резко увеличивают риск возникновения необратимых последствий вплоть до летального исхода.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 134 тысячи 501 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200162/
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