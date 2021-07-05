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Общество
Сюжет: COVID-19

Скончался режиссер Владимир Меньшов

Фото из Интернета. Владимир Меньшов

На 82-м году жизни скончался режиссер Владимир Меньшов. Об этом сообщили российские СМИ.

Уточняется, что у него был коронавирус. Известно также, что недавно он перенес операцию на сердце.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н.К.Крупской (1978) и премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199907/
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