На 82-м году жизни скончался режиссер Владимир Меньшов. Об этом сообщили российские СМИ.

Уточняется, что у него был коронавирус. Известно также, что недавно он перенес операцию на сердце.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н.К.Крупской (1978) и премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981).