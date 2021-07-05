COVID-19. Дневные стационары в Бишкеке открывать пока не будут

Дневные стационары в Бишкеке открывать пока не будут. Об этом 24.kg сообщила глава Горздрава Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, такие объекты готовы, резерв медиков тоже сформировали. «Если такая острая необходимость встанет, то сможем быстро развернуть их. Однако сейчас эпидемиологи разрешения не дают и соответствующего решения республиканского штаба об открытии нет», — сказала Бактыгуль Исмаилова.

Она отметила, что согласно пятому клиническому протоколу амбулаторное лечение только симптоматическое и таблетированное.

Отметим, что в Кыргызстане третья волна заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией. За минувшие сутки зарегистрировано 1 тысяча 437 новых случаев, скончалось девять человек.

Ранее эксперты выступали против открытия дневных стационаров, аргументируя тем, что в прошлом году они были рассадниками инфекции.