В МВД супругам офицеров милиции вручили почетную медаль «Жена офицера». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, председатель Совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев вручил награды супругам сотрудников пресс-службы Министерства внутренних дел.

«Эта особая медаль — знак глубокого уважения и признания огромной роли жен офицеров, которые являются надежной опорой, обеспечивают благополучие и сохранность семейного очага, остаются преданными и терпеливыми в трудных жизненных ситуациях. Спасибо вам за то, что в самые нелегкие времена оставались любимой женщиной для своих избранников, надежным другом и опорой, прошли вместе все трудности, оставаясь искренней и открытой, и вы все достойны этой награды», — подчеркнул полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев.

Медали «Жена офицера» вручили Калбубу Батырбековой, Атыргуль Буудайбековой и Асель Айталиевой.