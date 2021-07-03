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Общество

В МВД супругам офицеров милиции вручили почетную медаль

В МВД супругам офицеров милиции вручили почетную медаль «Жена офицера». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, председатель Совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев вручил награды супругам сотрудников пресс-службы Министерства внутренних дел.

«Эта особая медаль — знак глубокого уважения и признания огромной роли жен офицеров, которые являются надежной опорой, обеспечивают благополучие и сохранность семейного очага, остаются преданными и терпеливыми в трудных жизненных ситуациях. Спасибо вам за то, что в самые нелегкие времена оставались любимой женщиной для своих избранников, надежным другом и опорой, прошли вместе все трудности, оставаясь искренней и открытой, и вы все достойны этой награды», — подчеркнул полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев.

Медали «Жена офицера» вручили Калбубу Батырбековой, Атыргуль Буудайбековой и Асель Айталиевой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199746/
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