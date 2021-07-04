Учитель Анарбек Мамашов о детях Ирака и англоязычном Курдистане

Фото Анарбека Мамашова

Решение работать в школе Ирака родители 34-летнего учителя английского языка из Кыргызстана Анарбека Мамашова приняли с опаской. «Зачем ехать в разрушенную и религиозную страну, где идет война?» — недоумевали родные.

Но выпускник одной из школ «Сапат» поставил себе цель — стать учителем мира, а не только одной страны. Поэтому, несмотря на уговоры, он не отказался от предложения и поехал учить детей.

О жизни в послевоенной стране и об образовательной системе Ирака Анарбек Мамашев рассказал 24.kg.

Он родом из Джалал-Абадской области. До шестого класса учился в обычной школе, затем перешел в лицей имени Курманбека Баатыра. В 2007 году поступил в университет «Ататюрк Ала-Тоо», после окончания стал педагогом в школах Международного образовательного учреждения «Сапат». Семь лет работал учителем английского языка в Таласе, Кара-Балте и Бишкеке.

— Как вы оказались в Ираке?

— У меня была цель — стать учителем мира и огромное желание обучать детей в других странах. От знакомых узнал о вакансии в международной школе для иностранных учителей. Условия понравились, после собеседования получил приглашение поработать в городе Эрбиле Курдистанского автономного округа. В 2019 году уехал в Ирак.

Фото Анарбека Мамашова. С детьми

— Наверно, много было трудностей первые дни? Страны Ближнего Востока отличаются многим от Центральной Азии, начиная от климата...

— Здесь очень жарко. Я приехал в августе вместе с женой и маленьким сыном. Мы долгое время не могли привыкнуть к климату. Но за два года жара стала для нас привычной погодой.

Других трудностей особо не испытывали. Только в первый год у нас был пожар в квартире, несчастный случай. Сгорели все наши вещи. Хотели уехать на родину, но здесь все кинулись нам помогать, начиная от соседей до коллег и родителей учеников. И уговорили остаться.

— А почему вы выбрали Ирак, у вас не было опасений?

— Конечно, были, потому что страна ассоциируется с войной. Особенно беспокоились наши родители, уговаривали отказаться от поездки. Я разузнал про школу, про город. Приехав в Эрбиль, мы увидели современный, развивающийся город. Здесь все новое и доступное. Развитая инфраструктура и хорошие условия для жизни. Я не увидел ни одного разрушенного здания или что-нибудь напоминающее о войне. Даже не слышал разговоры, воспоминания и сам тоже не спрашивал о тех днях. Ни у детей, ни у взрослых не заметил какие-то поствоенные страхи, эмоции.

— Страна религиозная, есть какие-то ограничения в городе для иностранцев и требования в школьной программе?

— Ограничений никаких нет. В школьной программе тоже не увидел религиозной направленности.

Жители Эрбиля очень гостеприимные, отзывчивые и с уважением относятся к иностранцам.

У меня за два года никто не спросил про религиозную принадлежность. Главное, чтобы ты был человеком хорошим. При близком знакомстве рассказываю про свою национальность. Про Кыргызстан почти ничего не знают. Могу с гордостью сказать, что уже через моих учеников многие иракцы узнают про нашу страну.

Кстати, город англоязычный. Почти все жители говорят на английском. Перед приездом думал, что наверняка потребуется курдский или арабский язык. Тут большинство жителей курды, арабы тоже есть. В больнице, в магазине вас обслужат без проблем, если вы говорите на английском. Даже в детском саду говорят на английском, поэтому мой сын быстро выучил язык.

— В городе много частных школ? Уровень жизни населения позволяет обучать детей в платных школах?

— Да, люди живут богато. Я работаю в международной школе с Британской поддержкой. Люди стремятся дать детям хорошее образование, европейское или американское.

Население образованное, с широким кругозором. Многие родители моих учеников съездили или пожили в Европе и США. Анарбек Мамашов.

— Как вы оцените уровень образования в государственных школах Ирака?

— В первый же год после нашего приезда началась пандемия коронавируса, поэтому мы не успели ознакомиться с госшколами. Но знаю, что власти очень поддерживают инновационные образовательные программы.

— А как страна справляется с COVID-19?

— Все было хорошо организовано. Жители тоже отнеслись ответственно, поэтому не было широкого распространения. В мировых СМИ тоже отмечали, что Ирак, в частности Курдистан, удачно справился с коронавирусной инфекцией. Сейчас почти все ограничения сняты.

Фото Анарбека Мамашова. С семьей

— Что вам не хватает за границей?

— Родителей, родных, скучаю по стране, по природе Кыргызстана. Разговариваем с близкими по видеосвязи, но все равно хочется побыть рядом с родителями. Два года мы не ездили на родину. В этом году планируем посетить Кыргызстан.

За это время у нас родилась дочь.

— Какие планы у вас на будущее?

— Хочу окончить аспирантуру и докторантуру и преподавать в вузе. Возможно, продолжу обучение в одном из иракских вузов, тут есть американские университеты. Школа продлевает контракт со мной еще на один год. Пока остаюсь в Ираке, так как мне очень нравится работать в этой стране.