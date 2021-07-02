У семи нянек. Почему сохнут деревья в парке «Ынтымак»

«Парк «Ынтымак» до сих пор не сдан в эксплуатацию», — глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева ответила на своей странице в Facebook на обвинения о засохших деревьях.

По ее словам, парк спроектирован Бишкекглавархитектурой, строительство вели Бишкекасфальтсервис, Бишкекзеленхоз и Бишкексвет.

«Из-за многих причин он до сих пор не сдан в эксплуатацию. Заведено уголовное дело. Поэтому «Городские парки» осуществляют только уборку и покос. Полив остается за Бишкекзеленхозом, который устанавливал поливочную систему, но не сдал ее в эксплуатацию», — отметила она.

Калича Умуралиева добавила, что по проекту парк должен поливаться через дождевальную систему, вода в которую поступает из скважины. «Вода есть, но полноценный полив системой сделать невозможно, так как она выходит из строя. К тому же эта система не может обеспечить должный полив деревьев хотя бы на глубину 70 сантиметров», — отметила она.

Глава муниципального предприятия добавила, что сотрудники «Городских парков» вынуждены поливать шлангами и ведрами. Воду берут из скважины, возят в емкостях объемом три и две тонны.

«В прошлом году была такая же ситуация с подачей воды из рек. В связи с ухудшением ситуации мэрия готовит круглый стол со всеми заинтересованными органами для принятия комплексных управленческих решений», — добавила она.