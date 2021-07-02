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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Пункты вакцинации в Бишкеке могут развернуть в торговых центрах

В Бишкеке в торговых центрах могут развернуть пункты вакцинации. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

По ее словам, сейчас вопрос прорабатывается с эпидемиологами, врачами, чтобы все соответствовало нормам прививочных кабинетов.

«Сейчас объезжаем центры, смотрим, подходят ли они для пунктов. Потому что есть определенные условия, чтобы соблюсти все требования. Обязательно должно быть разграничение, площадь должна позволить разграничить зоны ожидания, осмотра врача, регистрации, вакцинации, и чтобы после прививки человек еще 30 минут мог находиться под присмотром врача. Кроме того, помещение должно быть хорошо проветриваемым», — отметила она.

Отметим, что в Оше решили проводить вакцинацию на рынках города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199654/
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