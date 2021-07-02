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Общество

Обошлось без проблем? Учителя получили отпускные вовремя

С выплатой отпускных учителям школ страны проблем нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минобразования.

По ее данным, все работники образовательных организаций своевременно получили деньги. «На выплату отпускных и зарплаты за май, июнь выделено 6 миллиардов сомов с учетом отчислений в Социальный фонд», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что образовательные учреждения города Бишкека финансируются через местный бюджет.

«По зарплате и отпускным задолженности у нас тоже нет. Педагоги уходят в отпуск по графику. Многие директора председательствуют в участковых избирательных комиссиях и задействованы в работе. Как только выборы закончатся, они уйдут в отпуск и получат свои отпускные», — проинформировала вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

Она добавила, что текущий ремонт объектов образования также идет по графику. Проблем нет.

Отметим, что в прошлом году учителя столичных школ жаловались на задержку отпускных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199647/
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