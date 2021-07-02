Кыргызстан поднялся на 19 позиций по показателям кибербезопасности

По данным глобального индекса кибербезопасности, Кыргызстан в период с 2018 по 2020 год со 111-й позиции поднялся на 92-ю. Такие данные приводит Министерство цифрового развития.

Среди стран СНГ к концу 2020 года Кыргызстан также продемонстрировал рост в области кибербезопасности, оказавшись на седьмом месте.

Глобальный индекс кибербезопасности учитывает такие показатели, как правовые, технические, организационные.

По технической части с 2019 года в государственных органах КР устранено 676 тысяч 918 образцов вредоносного программного обеспечения. В том числе убрано 663 тысячи 821 обращение на вредоносные ресурсы, 348 уникальных образцов вредоносных программ (класса АРТ — развитая устойчивая угроза), не обнаруживающихся стандартными антивирусными средствами и предназначенных для негласного съема персональной информации.

В 2020 году начато формирование единой базы данных для повышения эффективности реагирования на инциденты.

В рамках организационных мер проведены национальные киберучения, а также в 2019 году уже на международных киберучениях приняла участие национальная команда реагирования CERT-KG. Создана межведомственная комиссия по информационной и кибербезопасности при правительстве КР.

«Сейчас совместно с KOICA планируется реализовать проект по созданию операционного центра безопасности. Сегодня с учетом проводимой работы Кыргызстан поступательно идет к построению национальной системы обеспечения кибербезопасности, стабильно демонстрируя динамику роста», — говорится в сообщении.