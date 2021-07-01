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Общество

Туризм в Кыргызстане. Населению напомнят о вежливом обращении к гостям

Прошло совещание относительно состояния туристских объектов, придорожной инфраструктуры в регионах и разработке мер для дальнейшего развития сферы туризма Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Обсуждены проблемные вопросы придорожной инфраструктуры, объектов, расположенных вдоль трасс республиканского и местного значений, действия по минимизации последствий пандемии COVID-19 на туристскую деятельность в стране.

Департаментом туризма для успешного проведения летнего туристского сезона отмечена необходимость постоянной разъяснительной работы среди местного населения о культурном отношении к туристам. Кроме того, людям будут постоянно напоминать о необходимости строгого соблюдения действующих санитарных норм и правил на местах.

Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос внедрения строительных норм современных, отдельно строящихся вдоль трасс республиканского и местного значений общественных туалетов, не входящих в состав общих зданий и сооружений.

«Внесены также предложения по совершенствованию действующих строительных норм общественных туалетов, строящихся внутри общих зданий и сооружений. Отмечена необходимость обеспечения экологической безопасности в сфере туризма. По итогам совещания госорганам поручено применять комплексные подходы в решении проблем туристической отрасли», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199544/
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