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Общество

Скандал с матчеством. ГРС изменила требования, суд отложен до августа

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела Алтын Капаловой, сменившей своим детям отчество на матчество.

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Представители ГРС выступили с ходатайством и изменили свои исковые требования. Они просили суд аннулировать записи на троих детей только в части отчества.

Чиновники считают, что регистрация акта о перемене отчества несовершеннолетних была осуществлена в нарушение статьи 30 Закона «Об актах гражданского состояния», где указано, что перемена отчества может быть лишь по именам отца, отчима, усыновителя или дедушки.

Суд приобщил ходатайство к материалам дела и отложил рассмотрение на 3 августа.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно опять же только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199541/
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