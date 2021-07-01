В Бишкеке на улице Манаса снесут объекты, препятствующие строительству дороги

На улице Манаса снесут объекты, которые препятствуют строительству дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Первомайский акимиат провел выездное совещание на улице. Участники рассмотрели вопросы о подпадающих под снос объектов и переносе опор линий электропередачи.

«Управлению землепользования и строительства поручено ускорить процесс демонтажа объектов, а Западному РЭС и Бишкекской городской телефонной сети начать перенос опор. МТУ № 13 совместно и Бишкекводоканалу — завершить все земляные работы до начала строительства», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сейчас вдоль улицы устанавливают ирригационные лотки на отрезке от БЧК до парка, расположенного на пересечении Боталиева и Манаса.