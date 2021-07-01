В Кыргызстане проводят работы по борьбе с саранчой

Ежегодно в шести областях Кыргызстана департамент химизации и защиты растений Минсельхоза проводит работы по борьбе с саранчовыми вредителями для сохранения продовольственных угодий на полях и в огородах частных домохозяйств. В этом году ожидалась очередная вспышка на площади 70 тысяч гектаров.

Сотрудники департамента обследовали 38 тысяч 185 гектаров и выяснили, что заселено саранчой 28 тысяч 400 гектаров в Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской и Чуйской областях. Обработали от вредителей 27 тысяч 800 гектаров.

В настоящее время обследовательские работы по выявлению и определению заселенных площадей проводятся в Чуйской, Таласской и Нарынской областях.

Отметим, что усилия министерства по работе с саранчовыми вредителями поддерживает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).