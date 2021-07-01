Кыргызстан предложил создать туристскую карту Тюркского мира

Об этом стало известно на VI заседании министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Идею, напомним, еще в марте на неформальной встрече глав ССТГ озвучил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Замминистра экономики и финансов КР Сейит Рысалиев отметил, что Тюркский мир обладает большим потенциалом для развития сферы туризма. В силу мультипликативной эффектности туристская отрасль способна развивать социально-экономические, торговые, культурные и транспортно-логистические связи.

«Модернизация отрасли туризма, создание туристической карты Тюркского мира и ее распространение будут способствовать развитию туризма в Тюркском мире. Отмечу также, что международные спортивные состязания по этническим видам спорта, такие как Всемирные игры кочевников, имеют огромный потенциал и могут послужить хорошим импульсом для развития сферы туризма Тюркского мира. ВИК стал брендом, культурным туристическим достоянием. Проведение Всемирных игр кочевников государствами — членами ССТГ значительно поднимет туристский спрос на мировой арене», — заключил он.

Кроме того, на заседании внесено предложение по обеспечению туристов бюджетными вариантами транспортных услуг: воздушным, сухопутным и водным путями.