Узбекистан выделяет для кыргызстанцев 100 мест в вузах

Узбекистан выделяет для граждан Кыргызстана 100 квотных мест в своих вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, договоренность о выделении квоты достигнута по итогам визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан. Места предоставляются как по программам бакалавриата, так и магистратуры.

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Для участия в конкурсе кандидатам необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе (раздел «Конкурсы» — «Поступление в вузы Республики Узбекистан на 2021-2022 учебный год»), заполнить формы, а также загрузить все требуемые документы до 23.59 15 июля.

Кандидаты, успешно и своевременно зарегистрировавшиеся в онлайн-системе и загрузившие все необходимые документы, будут допущены к участию в предварительном отборе, который ориентировочно пройдет 17-19 июля 2021 года.

Справки по телефону: 0312621519 ежедневно с 15.00 до 17.00.