В Бишкеке откроют галерею кыргызского творчества советского периода

В Бишкеке откроется галерея кыргызского изобразительного искусства советского периода. Об этом сообщили в Русском доме в столице.

По его данным, в новом выставочном зале будут экспонироваться работы классиков: Семена Чуйкова, Гапара Айтиева, Федора Стукошина, Леонида Дейманта, Давида Флекмана и других художников.

Галерея создается усилиями Фонда Федора Стукошина. По предварительным данным, ее открытие состоится в июле. В помещении галереи завершают ремонт, и уже завозят картины. Первые посетители увидят картины из коллекции фонда.

В феврале этого года выставка работ Федора Стукошина впервые состоялась в Русском доме в Бишкеке.