20:25
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке откроют галерею кыргызского творчества советского периода

В Бишкеке откроется галерея кыргызского изобразительного искусства советского периода. Об этом сообщили в Русском доме в столице.

По его данным, в новом выставочном зале будут экспонироваться работы классиков: Семена Чуйкова, Гапара Айтиева, Федора Стукошина, Леонида Дейманта, Давида Флекмана и других художников.

Галерея создается усилиями Фонда Федора Стукошина. По предварительным данным, ее открытие состоится в июле. В помещении галереи завершают ремонт, и уже завозят картины. Первые посетители увидят картины из коллекции фонда.

В феврале этого года выставка работ Федора Стукошина впервые состоялась в Русском доме в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199422/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Кража и порча картин Музея ИЗО. Дело Юристанбека Шыгаева прекратили
Милиция не поможет. Художница создала картину о похищении Айзады Канатбековой
Посетители выставки в Сеуле испортили картину за $500 тысяч
Золото модерна для Аруузат. В Бишкеке открыли сезон мультимедийных арт-выставок
Новый формат. В Кыргызстане проходит исследовательская онлайн-выставка
Кыргызстанскому художнику Настару Мамаеву вручили золотую медаль ТЮРКСОЙ
Хабаровск приглашает участвовать юных кыргызстанцев в конкурсе рисунка
Картина, написанная роботом, будет выставлена на аукцион
Цифровую картину современного художника продали за рекордные $70 миллионов
Художник Толгобек Койчуманов написал портрет манасчи Саякбая Каралаева айраном
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане избран новый муфтий. Им&nbsp;стал Замир Ракиев В Кыргызстане избран новый муфтий. Им стал Замир Ракиев
COVID-19. Как справиться со&nbsp;стрессом и&nbsp;сохранить психическое здоровье COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
Бизнес
Итоги акции от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo;: кто выиграл более 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;баллов? Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
30 июня, среда
19:47
В Бишкеке откроют галерею кыргызского творчества советского периода В Бишкеке откроют галерею кыргызского творчества советс...
19:37
Автомат, гранаты и взрывчатку нашли в гараже бишкекчанина
19:29
МИД Кыргызстана запустил официальный сайт для мигрантов
19:20
Парламент ушел на каникулы. В июле созовут внеочередное заседание
19:17
Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии