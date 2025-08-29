Вызов системе через искусство: как художник из Бишкека пишет картины кровью

Амантур Юн, двадцатилетний художник из Бишкека, пишет картины, используя кровь вместо традиционных красок. В работах он выражает свои внутренние переживания и чувства.

В интервью 24.kg парень рассказал, почему стал использовать в своем творчестве кровь, как добывает материалы для своих работ и поделился взглядами на ситуацию вокруг искусства в Кыргызстане.

Начало и первые шаги

Амантур Юн лишился матери еще в девять лет. Его отец переехал в Санкт-Петербург, а он остался с тетей и дядей в Бишкеке. Отношения между ними были напряженными, и именно рисование стало для подростка способом бегства в другую реальность.

Как рассказал парень, в его семье художников никогда не было: со стороны отца и матери — в основном землевладельцы, юристы, люди, далекие от искусства. Тем не менее он начал рисовать еще в детстве.

После окончания школы он поступил в государственную художественную школу и оказался единственным мальчиком в классе. По его словам, это было и забавно, и полезно: он учился наблюдать, слушать, впитывать чужие идеи. К одной из преподавательниц он сильно привязался, и она заменила фигуру матери и поддержала в момент становления.

В 15 лет Амантур Юн начал экспериментировать с необычными форматами и материалами. Тогда он впервые попробовал использовать свою кровь. Идея родилась из желания сделать что-то отличающееся от всего, что он видел у других. Такие эксперименты вызвали непонимание у окружающих, особенно у преподавателей.

Фото Амантура Юн. Первая картина кровью

«Чего у тебя этот сын рисует кровью? Зачем?» — обращались с вопросом к его дяде.

Юный художник рассказал, что с детства увлекался японским искусством — особенно гравюрами и тату-культурой якудза. Он обращал внимание на композицию, переходы и детали. Постепенно это начало отражаться и в его собственных работах.

После завершения учебы перед ним встал вопрос, куда двигаться дальше. Поступать в вуз он не стал, а устроился на работу — рисовал граффити на стенах по заказу. Однако, по его словам, такой формат ему не подошел: из-за грубой фактуры поверхностей и отсутствия возможности прорабатывать детали.

Петербургский этап: одиночество и вдохновение

В 16 лет Амантур решил уехать к отцу в Санкт-Петербург. С детства он ездил туда в гости и представлял себе этот город как культурную столицу с музеями и выставками.

Я думал, вот теперь смогу развернуться, ведь в Кыргызстане перспектив для художников почти нет. А Питер — культурная столица России. Амантур Юн

Реальность оказалась сложнее. Работы для начинающих художников Амантур не нашел, и ему пришлось устроиться на работу поваром. Он пробовал выставлять картины на выставках, но ожидаемого успеха не получил.

Затем, переехав к отцу, он решил сменить деятельность на что-то более творческое. Так он начал работать в мастерской по изготовлению холстов и подрамников. При этом он договорился с хозяином мастерской, что будет там рисовать. Подвал стал и мастерской, и домом. Но постоянное пребывание в темном пространстве вызвало одиночество, усталость и понимание того, что искусство требует полной отдачи.

Фото Амантура Юн. Изображены улицы Петербурга

«Питер — волшебный город, хотя мое волшебство было в подвале. Все эти чувства: зависть, грусть, надежда — копились и превращались в топливо для работы», — отметил парень.

Возвращение в Бишкек

Было ощущение, что все — карьера закончилась, не получилось. Пора оставить это и заняться чем-то более практичным: найти стабильную работу, может, поступить куда-то. Амантур Юн

Через два года, проведенных в Питере, Амантур вернулся в Бишкек. Встреча с родными прошла спокойно — тепло, без осуждения. Отношения с тетей наладились, близкие приняли его возвращение, но внутри у него оставалось ощущение будто что-то не так.

Он решил открыть небольшое производство в Бишкеке. Так он стал одним из соучредителей мини-мастерской по изготовлению холстов ручной работы. Проработал там несколько месяцев. Затем пришло разочарование, как отметил парень, холсты оказались никому не нужны.

Он начал больше размышлять о ситуации с искусством в Кыргызстане. По его словам, многие художники сосредоточены на коммерции, редко выходят за рамки, не используют возможности, которые дает современная визуальная культура. Это его раздражало.

«Что нужно сделать, чтобы что-то сдвинулось? Чтобы показать, что искусство в стране не движется? Чтобы люди обратили внимание?» — задавался парень вопросом.

По его словам, к нему пришла идея вернуться к написанию картин кровью, но уже более осознанно. Картины были выполнены в стиле японской гравюры, с элементами графики.

В прошлом году на выставке «Мое время», которая проходила в Доме художника, он представил 15 работ, выполненные в японском стиле и с использованием крови. По словам парня, публика отреагировала адекватно, но использование крови в качестве материала на выстваке не разглашалось.

«Кишка»

На создание картины «Кишка» Амантур Юн потратил около 10 месяцев. По его подсчетам, работа заняла примерно 1 тысячу 520 часов — от 5 до 8 часов в день, с перерывами и полноценным сном. А также в общей сложности ушло более 700 миллилитров крови.

По словам художника, эта работа — образная проекция жизни в Санкт-Петербурге, где он провел непростое время. Визуально композиция состоит из архитектурных мотивов: узкие, темные улицы, плотная застройка, участки неба. Людей на картине нет. Название «Кишка» отсылает к местному выражению — так в Петербурге называют длинные, узкие переулки, похожие на коридоры. В похожем значении это слово используется и на рынке «Дордой» в Бишкеке.

«Это отражение моих внутренних состояний. Все, что я переживал в Питере: одиночество, грусть, тревогу, зависть, голод. Это взгляд подростка, который попал в город, где все кажется большим. Он выходит на улицу, а город будто полностью проглатывает и пытается затянуть в разные неприятности. Если не моргать и смотреть в одну точку, зрение расфокусируется и изображение как будто плывет, двоится», — объяснил парень.

Работа построена на контрасте: мрачное и холодное переплетено с визуальной красотой. Холст был полностью покрыт кровью. Основу художник готовил сам: использовал кровь, соевый соус, тушь, вино, коньяк. Оттенки черного он получал путем смешивания компонентов.

Все краски я делаю вручную. Без добавления красителей. Бледные красные тона — это высохшая кровь. Амантур Юн

Почему именно кровь?

Эксперименты с кровью начались еще в художественной школе, когда парню было 15 лет. Сначала это воспринималось как способ выделиться, но позже приобрело другое значение.

По словам художника, кровь обладает визуальными и техническими свойствами, напоминающими акрил — она быстро сохнет, темнеет, дает интересную фактуру. Но главное — не материал, а смысл. Картина из крови, по его словам, это провокация, попытка заставить зрителя остановиться, задуматься. Это вызов системе, в которой искусство, особенно в Кыргызстане, как отметил парень, почти не развивается.

Амантур Юн рассказал, что не отрицает, что его работы вызвали резкую реакцию. Учительница, друзья, часть коллег отвернулись от него. Но он считает это неизбежным.

На вопрос об источнике крови юный художник ответил неоднозначно. Часть — его собственная, часть — покупная. Иногда он добывает ее самостоятельно. Как объяснил парень, у него внутричерепное давление, и «бывает, достаточно выпить кофе — и кровь идет из носа». А также он использует кровь животных, так как крови человека не всегда хватает на большую картину.

Фото Амантура Юн. Еще одна картина кровью

Кровь от близких — родственников и девушки — он не использует.

На вопрос о донорстве и нехватке крови в медучреждениях, парень ответил: «Это провокационно, и я понимаю, как это звучит. Но я использую кровь не ради развлечения. Это попытка показать то, что другие не хотят видеть или не замечают».

Саму кровь он хранит в банках. В жидком виде она может храниться от одной до двух недель, максимум — до месяца с добавлением консервантов. Без холодильника и на открытом воздухе она начинает портиться. Однако даже после высыхания на холсте, картина не имеет неприятного запаха и пахнет как кожа.

«Хочу стать Айтматовым, но в изобразительном искусстве»

Амантур критикует местную художественную среду. Он считает, что многие художники «довольствуются легкой коммерцией» и не стремятся к развитию. В то время как государство строит футбольные поля и поддерживает спорт, искусство, по его мнению, оказывается заброшенным.

«Почему английский футбол становится частью кыргызской культуры, а искусство у нас стоит на месте уже 20 лет?» — задается вопросом Амантур. Для парня это не просто риторический вопрос, а вызов, на который он хочет ответить собственным творчеством. Его цель — изменить отношение, показать, что изобразительное искусство может быть глубже и сильнее, чем кажется.

Несколько недель назад Амантур пытался поступить в Академию Чуйкова, однако не прошел по конкурсу. На одном из экзаменов он использовал нетрадиционные материалы — сангину (твердый графический материал). По его мнению, именно это стало причиной отказа.

«В академии был один учитель, который меня понимал, но, к сожалению, ничего не мог изменить. Многие мои знакомые художники считают, что система художественного образования в стране устарела и требует перемен», — отметил парень.

В конечном итоге Амантур хочет вдохновить свое окружение и весь народ на новые взгляды и развитие в искусстве.

В своих работах он чаще обращается к негативным чувствам — грусти, одиночеству, зависти, даже темам насилия. По его мнению, именно такие эмоции дают художнику материал для глубоких размышлений и сюжетов, а также вызывают мысли у зрителя о том, что можно сделать лучше, чтобы такого не было.

Сейчас он работает над новой серией из десяти картин под общим названием «Дом». Каждая картина будет посвящена человеческим порокам, внутренним состояниям и трудностям. В центре — архитектура, которая остается его основным визуальным предпочтением. Людей он рисует редко и с неохотой.

В долгосрочной перспективе Амантур хотел бы показать свои работы за пределами страны. Он хотел бы организовать выставки за границей, в том числе в Санкт-Петербурге — городе, который стал важной частью его личной истории и вдохновения.

О будущем он говорит осторожно, но признается, что мечтает стать народным художником Кыргызстана.

«Хочу стать своим Айтматовым, но в изобразительном искусстве», — поделился парень.

Кровь в работах зарубежных художников

Стоит отметить что подобные эксперименты с использованием крови, в качестве художественного материала за границей являются достаточно распространенной техникой. Это становится своеобразным направлением авангардного искусства.

Бразильский художник Виниций Кесада известен своими работами, созданными с использованием собственной крови и мочи. Виниций создал относительно немного работ, поскольку ограничивает объем изымаемой крови — не более 450 миллилитров за раз. Несмотря на это, он отказался принимать кровь от поклонников, объяснив, что есть люди, которым донорская кровь гораздо важнее.

Американский художник Джордану Иглз пошел другим путем — он работает с кровью животных, которую получает с бойни. В своих проектах он использует сложную технику: кровь обрабатывается, смешивается с различными веществами и заливается в прозрачные слои смолы. Его произведения — это не просто визуальные объекты, а размышления на темы бренности, памяти и святости тела.

Таким образом, художники в разных странах обращаются к крови как к мощному символу и выразительному материалу, способному вызвать глубокий эмоциональный отклик и провоцировать диалог о границах искусства.